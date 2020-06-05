Сделать мультиязычность для сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок674 просмотра

Нужно создать возможность преключать языки на сайте, перевод делать не нужно.

На сайте используются произвольные поля с помощью плагина ACF. Им тоже нужно добавить возможность перевода.

WordPress
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