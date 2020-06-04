Загрузить сайт на хостинг

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Закрыт14 заявок698 просмотров

Доброго времени суток! Ситуация следующая: есть доработанный код сайта. При попытке загрузить его на хостинг выскакивают ошибки. Необходимо их исправить. Скрипт уже готов, необходим только веб-разработчик, который поможет загрузить сайт на хостинг. Высокая квалификация в сайтостроении не потребуется.

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