Чат-Бот Whatsapp с толкованиями снов

Мы создаем сайт с толкованиями снов. Проект уникальный, наши толкования - психологическая практика. Если интересно - расскажу подробнее при личном общении или в открытом письме.

Наша книга продается вот здесь.

Кроме веб-версии, у нас будет чат-бот. Основная задача - собирать органический трафик, дабы дальше конвертировать его в пользователей, известность и в продажу книги на Amazon.

Задача - при отправке ключевого слова на наш номер чат-бота, в качестве ответа человеку будут приходить:

Текст толкования его сна

Либо список имеющихся в нашей базе синонимов к нему

Если синоним в базе есть только один, то присылаем текст синонима с предупреждением “Толкования вашего сна пока нет, но оно может быть очень похоже на “sample”.”

Ваши идеи - приветствуются. Чат-бот весьма простой, но с большой базой толкований. Они лежат на сайте, они есть в текстовом формате. Нужна возможность их добавления, конечно же, ибо книга будет переиздаваться и дополнятся.