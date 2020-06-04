Чат-Бот Whatsapp с толкованиями снов

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Закрыт5 заявок651 просмотр

Мы создаем сайт с толкованиями снов. Проект уникальный, наши толкования - психологическая практика. Если интересно - расскажу подробнее при личном общении или в открытом письме.

Наша книга продается вот здесь.

Кроме веб-версии, у нас будет чат-бот. Основная задача - собирать органический трафик, дабы дальше конвертировать его в пользователей, известность и в продажу книги на Amazon.

Задача - при отправке ключевого слова на наш номер чат-бота, в качестве ответа человеку будут приходить:

  • Текст толкования его сна
  • Либо список имеющихся в нашей базе синонимов к нему
  • Если синоним в базе есть только один, то присылаем текст синонима с предупреждением “Толкования вашего сна пока нет, но оно может быть очень похоже на “sample”.”
Ваши идеи - приветствуются. Чат-бот весьма простой, но с большой базой толкований. Они лежат на сайте, они есть в текстовом формате. Нужна возможность их добавления, конечно же, ибо книга будет переиздаваться и дополнятся.
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