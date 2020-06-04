Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже - пишите у кого есть опыт работы и кто сможет помочь. Бюджет 2-3 тыс., оплата по факту проверки. Желательно сделать сегодня-завтра
Создать на виртуальном хостинге пример RTSP трансляции
Необходимо на недорогом виртуальном хостинге создать непрерывную зацикленную трансляцию
определенного видеофайла по протоколу rtsp
Примерно должно выглядеть так
rtsp://184.72.239.149/vod/mp4:BigBuckBunny_175k.mov
Оплата по договоренности
Заявки фрилансеров
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