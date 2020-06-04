Создать на виртуальном хостинге пример RTSP трансляции

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо на недорогом виртуальном хостинге создать непрерывную зацикленную трансляцию 

определенного видеофайла по протоколу rtsp

Примерно должно выглядеть так

rtsp://184.72.239.149/vod/mp4:BigBuckBunny_175k.mov

Оплата по договоренности

5 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров