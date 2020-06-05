Здравствуйте! Необходимо изменить настройки налогов в текущем магазине, нужен программист который глубоко знает Woocomerce и изменял плагины платежных систем, так как сказали что нужно будет именно это В чеках которая присылает платежная ...
Laravel разработчик в текущий проект
Ищу в команду разработчика способного не только разобраться в чужом коде, но и писать свой оптимальный, хорошо документированный код.
Основные задачи и требования:
- Laravel 7.x
- API, mysql, Nginx, Git(Gitlab)
- Разработка внутренних сервисов различных назначений
- Умение разобраться в JS, React/
Условия:
- Удаленная работа.
- 5 дней в неделю 8 часов в день.
- Учет рабочего времени в системе Tmetric.
- Ежедневные коммиты с результатами работы.
- ЗП - 90 000 руб после прохождения испытательного срока
- Первый месяц с понедельной оплатой из расчета 70 000 в месяц.
- Если все устроит переходим на полный рабочий день - 70 000 руб,
- Через 2 месяца переходим на 90 000
- бонусы после прохождения испытательного срока по факту запуска проектов.
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