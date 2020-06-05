Laravel разработчик в текущий проект

Ищу в команду разработчика способного не только разобраться в чужом коде, но и писать свой оптимальный, хорошо документированный код.

Основные задачи и требования:

- Laravel 7.x

- API, mysql, Nginx, Git(Gitlab)

- Разработка внутренних сервисов различных назначений

- Умение разобраться в JS, React/

Условия:

- Удаленная работа.

- 5 дней в неделю 8 часов в день.

- Учет рабочего времени в системе Tmetric.

- Ежедневные коммиты с результатами работы.

- ЗП - 90 000 руб после прохождения испытательного срока

- Первый месяц с понедельной оплатой из расчета 70 000 в месяц.

- Если все устроит переходим на полный рабочий день - 70 000 руб,

- Через 2 месяца переходим на 90 000

- бонусы после прохождения испытательного срока по факту запуска проектов.