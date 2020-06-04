1)магазин/услуги: нужно добавить функцию продажи ключей в существующий модуль магазина . записываться в датабазе будет следующая : name = имя пользователя id = идентификатор услуги time = продолжительность услуги ...
Создать калькулятор с привязкой курса криптовалюты
Необходимо сделать калькулятор с формой.
В первом поле должно появляться значение, рассчитываемое по формуле, а именно когда человек выберет биткоин например и его количество формула будет такая - курс биткоина по отношению к долару умножаем на его количество и делим на 0,13 вот это значение должно быть в поле. Курс биткоина к долару берем с определенного сайта.
Во втором поле ниже тоже формула это значение из предыдущей ячейки + 40%, т.е. это поле где показано, что будет бонус 40% от того количества который человек покупает. Рядом с полем подсказка Your bonus 40%.
Далее по центру как и в примере будет Курс валют это простой текст, однако курс будет браться с определенного сайта с того, который будет браться для расчета предыдущих полей, или даже пусть здесь курс берется с определенного сайта, а для расчета полей курс будет браться отсюда.
Это основное. Полное ТЗ приложу к проекту.
Цена указана на обум, пишите цену и сроки.
Знаю что хороший специалист создаст всё за 1 день.
Жду предложений от толковых людей.
Спасибо за внимание.
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