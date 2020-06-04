Создать калькулятор с привязкой курса криптовалюты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок737 просмотров

Необходимо сделать калькулятор с формой.

В первом поле должно появляться значение, рассчитываемое по формуле, а именно когда человек выберет биткоин например и его количество формула будет такая - курс биткоина по отношению к долару умножаем на его количество и делим на 0,13 вот это значение должно быть в поле. Курс биткоина к долару берем с определенного сайта.

Во втором поле ниже тоже формула это значение из предыдущей ячейки + 40%, т.е. это поле где показано, что будет бонус 40% от того количества который человек покупает. Рядом с полем подсказка Your bonus 40%.

Далее по центру как и в примере будет Курс валют это простой текст, однако курс будет браться с определенного сайта с того, который будет браться для расчета предыдущих полей, или даже пусть здесь курс берется с определенного сайта, а для расчета полей курс будет браться отсюда.

Это основное. Полное ТЗ приложу к проекту.

Цена указана на обум, пишите цену и сроки.

Знаю что хороший специалист создаст всё за 1 день.

Жду предложений от толковых людей.

Спасибо за внимание.

5 лет назад
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