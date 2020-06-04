Выгрузка товаров Интернет магазина на OZON по их API

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Закрыт6 заявок728 просмотров

Сделать выгрузку товаров Интернет магазина с характеристиками и остатками на OZON по их API

Интернет магазин roscase.ru

Магазин сделан на фреймворке Laravel

Сразу предупреждаю, что есть немного неудобство, магазин использует 2 разных движка, один админка, другой пользовательская часть.

При успешном сотрудничестве, есть еще работа по данному магазину.

Laravel
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MainRoot
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