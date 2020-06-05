Ускорить работу сайта на Bitrix

Добрый день.

Требуется ускорить работу сайта https://www.teploobmen.ru/

Сайт на Битрикс

Сейчас Google Page Speed показывает:

22 балла на мобил

65 на ПК

Нужно вытянуть хотя бы баллов до 80, а лучше в зеленую зону.

Кто сможет, оставляйте заявки.

По срокам: чем раньше - тем лучше.