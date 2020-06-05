Здравствуйте! Необходимо изменить настройки налогов в текущем магазине, нужен программист который глубоко знает Woocomerce и изменял плагины платежных систем, так как сказали что нужно будет именно это В чеках которая присылает платежная ...
Личные Сообщения для форума Wordpress
Персональные сообщения для форума Wordpress, чтобы юзеры смогли отправлять друг другу личные сообщения. Чтобы когда юзер кликает
на профиль другого юзера, у него высвечивалось "отправить личное
сообщение" как это можно сделать на других форумах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1250
Ищу в команду разработчика способного не только разобраться в чужом коде, но и писать свой оптимальный, хорошо документированный код. Основные задачи и требования: - Laravel 7.x - API, mysql, Nginx, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно "помирить" три сервиса Бизон365, SnartSender, Битрикс 24 Настроить выгрузку данных из Бизон и Смарт - в Битрикс Оплаты из Бизон в Битрикс Обьеденить в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сделать правки по сайту Php при нажатии нету страниц https://ibb.co/tpG2365 http://vital.in-site.ru/prices http://vital.in-site.ru/specialistsВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требования: - необходимо уметь работать с React и Redux. Работа по api, swagger О проекте: Разрабатываем функциональный сайт застройщика многоквартирных домов. Почти все разделы на стороне Bаck-end уже готовы (раздел ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать возможность преключать языки на сайте, перевод делать не нужно. На сайте используются произвольные поля с помощью плагина ACF. Им тоже нужно добавить возможность перевода.Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Требуется ускорить работу сайта https://www.teploobmen.ru/ Сайт на Битрикс Сейчас Google Page Speed показывает: 22 балла на мобил 65 на ПК Нужно вытянуть хотя бы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать калькулятор с формой. В первом поле должно появляться значение, рассчитываемое по формуле, а именно когда человек выберет биткоин например и его количество формула будет такая - курс биткоина по отношению к долару ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача - вытащить максимальное количество е-mail по запросу / «театральные студии России и СНГ»Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад