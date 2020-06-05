Личные Сообщения для форума Wordpress

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Закрыт5 заявок649 просмотров

Персональные сообщения для форума Wordpress, чтобы юзеры смогли отправлять друг другу личные сообщения. Чтобы когда юзер кликает

на профиль другого юзера, у него высвечивалось "отправить личное

сообщение" как это можно сделать на других форумах.

WordPress
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