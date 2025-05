Разработка сайта на Wordpress

Необходимо по готовому дизайну разработать сайт на Wordpress.

Структурно дизайн уже готов, контент параллельно добавляем, поэтому будем работать параллельно.

Страницы:

1. Заглавная страница / HOME

2. О нас / WHO WE ARE

3. Страница наших проектов / WHAT WE DO

4. Инвестируем вместе / INVEST TOGETHER

5. CONTACT US

Языковая часть:

Фронт-енд: АНГЛ/РУС/КИПР

Бек-енд: нету разницы

Контент:

Основная масса контента будет в дизайне(английский язык сайта). Переводы на РУС и КИПР языки буду выдавать постепенно, параллельно с разработкой.

Оплата

Согласно страницам:

Предоплата 25%

1. Заглавная страница / HOME

2. О нас / WHO WE ARE

Оплата 25%

3. Страница наших проектов / WHAT WE DO

4. Инвестируем вместе / INVEST TOGETHER

Оплата 20%

5. CONTACT US

Внесение переводов на РУС и на КИПР

Оплата 20%

Оплата 10% после 2 недель пользования сайтом (проверка работы, логики, ошибок и прочего)

Прошу предложить сроки по каждому пункту в заявке.

Параллельно с версткой, а именно со страницами, что были сданы/закончены - возможно будет меняться дизайн (мелочи). Всё, что не оговорено, выполняется на усмотрение исполнителя. Но в любом случае, надеюсь сойдемся, если я что-то пропустил... Я считаю, что на баги должна даваться более долгая гарантия чем неделя и исправляться они должны всегда и бесплатно.