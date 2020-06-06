Реконструкция устаревшего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок813 просмотров

Это устаревший сайт tcgkv.cz/ хотелось бы что-то на подобие этого itstennis.cz/ru/

 Нужны ваши идеи, мнение.

Сроки и бюджет оговариваются.

5 лет назад
guzarevich2000
Влад 
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Заявки фрилансеров

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