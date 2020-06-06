На вордпрессе в плагине Contact From 7 отлключить уведомление только для чекбоксов. Почему это надо? В контакт форм 7, при клике на кнопку отправить, выводится сообшение об ошибке или успешном отправлении. Я бы хотел чтобы ...
Работы по безопасности сайта на WP
Имеется действующий сайт на WP. Требуется:
1. Сделать общую проверку на вирусы и уязвимости разными средствами. Выявленные устранить.
2. Проверить, нет ли посторонних доступов через админку, ftp, ssh, phphmyadmin и т.д.
3. Обнаружен Iframe – ликвидировать. Проверить Flash, Silverlight, Java – дать пояснения – что, зачем, почему, лишнее ликвидировать.
4. Исправить ошибки, прорехи обнаруженные динамическими и статическими веб-сканерами, например aw-snap.info/file-viewer/ и др.
5. По результатам проверки по CSS и HTML выявлены 3 ошибки и куча предупреждений о неизвестном расширении поставщика.
6. Удалить (а не просто отключить) неиспользуемые плагины, темы. Нужные плагины обновить. Обновить и сам WP.
7. Удалить в админке блок «Комментарии», он не нужен – нет опции комментирования. Имеющиеся на сайте 4 комментария написать просто как обычный текст наполнения.
8. В админке имеется раздел «Объявление» – неудавшаяся попытка сделать доску объявлений – ликвидировать его полностью.
По работе представить отчет по выполненной работе и дальнейшие рекомендации по безопасности, в т.ч. в виду планируемого дальнейшего наполнения сайта и оптимизации.
Срок выполнения 5 дней.
Оплата после выполнения и сдачи работы, по безопасной сделке.
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