gorantonfree

Антон gorantonfree

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание, поддержка сайтов с использованием последних технологий

Отзывы заказчиков

nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Программист для правки дистанционной системы обучения на Python
Python
Просто СУПЕР!!!
Отличный заказчик. Всё чётко и понятно
Ответный отзыв