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Антон
gorantonfree
gorantonfree
27 лет
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
1 отзыв
Создание, поддержка сайтов с использованием последних технологий
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Константин
nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
59 отзывов
$1
10 баллов
5 лет назад
Программист для правки дистанционной системы обучения на Python
Python
Просто СУПЕР!!!
Отличный заказчик. Всё чётко и понятно
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
1
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