Сайт на React JS. Нужны правки.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки557 просмотров

Добрый день!

Есть заказчик у которого сайт написан на React.

Написан обработчик выгрузки товаров на Авито.

Он перестал работать.

Нужно оценить ущерб поломки и починить.

Жду от вас предложений.

Все данные вышлю исполнителю.

Оплата после выполнения задания!

   

JavaScript
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klogachev
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