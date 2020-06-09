Битрикс программист

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок10561 просмотр

Ищем Битрикс-разработчика c опытом работы от 1 года. Важно хорошее знание платформы Битрикс. Задачи: поддержка, разработка интернет-магазинов на готовых решениях, а также с нуля. Интеграция с 1С.

Веб-агентство Красный Хамелеон (https://redchameleon.com.ua/) — золотой сертифицированный партнер 1С-Битрикс. Наши клиенты малый и средний бизнес: Столичная ювелирная фабрика, Интернет-магазин одежды Максимода, ювелирная компания Аурум и многие другие. Портфолио — https://redchameleon.com.ua/projects/ В связи с увеличением числа клиентов и проектов ищем в штат программиста.

Требования:

  • Уверенные знания PHP7. Опыт работы от 1 года.
  • Хорошие знания платформы Битрикс (Bitrix Framework, новое ядро D7). Опыт работы от 1 года.
  • Знание документации и умение выполнять задачи согласно идеологии Битрикс, без костылей, говнокода, прямых запросов в базу, доработки ядра и т.д. Код не должен вызывать проблем с поддержкой и доработкой проекта.
  • Опыт интеграции интернет-магазина на Битрикс с 1С.
  • Знания и опыт работы с jQuery, JavaScript, Ajax. Опыт работы от 1 года.
  • Опыт работы с внешними API сторонних сервисов.
  • Опыт в разработки интернет-магазинов с нуля (интеграция готовой вёрстки на Битрикс, разработка кастомного функционала под клиента), а также опыт работы с готовыми решениями из Маркетплейса.
  • Личные качества: ответственность, исполнительность, умение работать в команде.
  • Умение самостоятельно оценивать сроки выполнения в часах.
Будет плюсом:

  • Техническое образование по специальности программист.
  • Наличие сертификатов и пройденных экзаменов Битрикс.
  • Опыт работы с коробочной версией Битрикс24.
Обязанности:
  • Поддержка, доработка клиентских проектов, 90% проектов - интернет-магазины.
  • Разработка интернет-магазинов на готовых решениях из Маркетплейса.
  • Разработка интернет-магазинов с нуля.
  • SEO-оптимизация по ТЗ от SEO-специалистов.
  • Интеграция с 1С и внешними сервисами.
Условия работы:
  • Удаленная работа (с 9.00−10.00 до 18.00−19.00). Или работа в офисе (г. Киев).
  • Полная занятость.
  • ЗП по результатам собеседования.
  • Пересмотр уровня ЗП каждые 3 месяца.
  • Оплачиваемые отпуск и больничные.
  • Адекватное руководство, толковые менеджеры, знающие Битрикс программисты.
Просьба откликаться только тем, кто имеет опыт работы с Битрикс.

Предоставьте ссылки на сайты, которые вы делали/дорабатывали за последние 6 месяцев.

AJAXJavaScriptjQueryPHP
5 лет назад
CodeGroup
Николай 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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