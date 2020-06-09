Вот ссылки на категории https://www.bashkirmed.com/catalog/ https://bashpaseki.ru/ https://honey-bash.ru/honeybash.html каждую категорию как отдельного производителя Со всеми данными которые есть в карточке товара ...
Битрикс программист
Ищем Битрикс-разработчика c опытом работы от 1 года. Важно хорошее знание платформы Битрикс. Задачи: поддержка, разработка интернет-магазинов на готовых решениях, а также с нуля. Интеграция с 1С.
Веб-агентство Красный Хамелеон (https://redchameleon.com.ua/) — золотой сертифицированный партнер 1С-Битрикс. Наши клиенты малый и средний бизнес: Столичная ювелирная фабрика, Интернет-магазин одежды Максимода, ювелирная компания Аурум и многие другие. Портфолио — https://redchameleon.com.ua/projects/ В связи с увеличением числа клиентов и проектов ищем в штат программиста.
Требования:
- Уверенные знания PHP7. Опыт работы от 1 года.
- Хорошие знания платформы Битрикс (Bitrix Framework, новое ядро D7). Опыт работы от 1 года.
- Знание документации и умение выполнять задачи согласно идеологии Битрикс, без костылей, говнокода, прямых запросов в базу, доработки ядра и т.д. Код не должен вызывать проблем с поддержкой и доработкой проекта.
- Опыт интеграции интернет-магазина на Битрикс с 1С.
- Знания и опыт работы с jQuery, JavaScript, Ajax. Опыт работы от 1 года.
- Опыт работы с внешними API сторонних сервисов.
- Опыт в разработки интернет-магазинов с нуля (интеграция готовой вёрстки на Битрикс, разработка кастомного функционала под клиента), а также опыт работы с готовыми решениями из Маркетплейса.
- Личные качества: ответственность, исполнительность, умение работать в команде.
- Умение самостоятельно оценивать сроки выполнения в часах.
- Техническое образование по специальности программист.
- Наличие сертификатов и пройденных экзаменов Битрикс.
- Опыт работы с коробочной версией Битрикс24.
- Поддержка, доработка клиентских проектов, 90% проектов - интернет-магазины.
- Разработка интернет-магазинов на готовых решениях из Маркетплейса.
- Разработка интернет-магазинов с нуля.
- SEO-оптимизация по ТЗ от SEO-специалистов.
- Интеграция с 1С и внешними сервисами.
- Удаленная работа (с 9.00−10.00 до 18.00−19.00). Или работа в офисе (г. Киев).
- Полная занятость.
- ЗП по результатам собеседования.
- Пересмотр уровня ЗП каждые 3 месяца.
- Оплачиваемые отпуск и больничные.
- Адекватное руководство, толковые менеджеры, знающие Битрикс программисты.
Предоставьте ссылки на сайты, которые вы делали/дорабатывали за последние 6 месяцев.
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