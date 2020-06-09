Битрикс программист

Ищем Битрикс-разработчика c опытом работы от 1 года. Важно хорошее знание платформы Битрикс. Задачи: поддержка, разработка интернет-магазинов на готовых решениях, а также с нуля. Интеграция с 1С.

Веб-агентство Красный Хамелеон (https://redchameleon.com.ua/) — золотой сертифицированный партнер 1С-Битрикс. Наши клиенты малый и средний бизнес: Столичная ювелирная фабрика, Интернет-магазин одежды Максимода, ювелирная компания Аурум и многие другие. Портфолио — https://redchameleon.com.ua/projects/ В связи с увеличением числа клиентов и проектов ищем в штат программиста.

Требования:

Уверенные знания PHP7. Опыт работы от 1 года.

Хорошие знания платформы Битрикс (Bitrix Framework, новое ядро D7). Опыт работы от 1 года.

Знание документации и умение выполнять задачи согласно идеологии Битрикс, без костылей, говнокода, прямых запросов в базу, доработки ядра и т.д. Код не должен вызывать проблем с поддержкой и доработкой проекта.

Опыт интеграции интернет-магазина на Битрикс с 1С.

Знания и опыт работы с jQuery, JavaScript, Ajax. Опыт работы от 1 года.

Опыт работы с внешними API сторонних сервисов.

Опыт в разработки интернет-магазинов с нуля (интеграция готовой вёрстки на Битрикс, разработка кастомного функционала под клиента), а также опыт работы с готовыми решениями из Маркетплейса.

Личные качества: ответственность, исполнительность, умение работать в команде.

Умение самостоятельно оценивать сроки выполнения в часах.

Техническое образование по специальности программист.

Наличие сертификатов и пройденных экзаменов Битрикс.

Опыт работы с коробочной версией Битрикс24.

Поддержка, доработка клиентских проектов, 90% проектов - интернет-магазины.

Разработка интернет-магазинов на готовых решениях из Маркетплейса.

Разработка интернет-магазинов с нуля.

SEO-оптимизация по ТЗ от SEO-специалистов.

Интеграция с 1С и внешними сервисами.

Удаленная работа (с 9.00−10.00 до 18.00−19.00). Или работа в офисе (г. Киев).

Полная занятость.

ЗП по результатам собеседования.

Пересмотр уровня ЗП каждые 3 месяца.

Оплачиваемые отпуск и больничные.

Адекватное руководство, толковые менеджеры, знающие Битрикс программисты.

Просьба откликаться только тем, кто имеет опыт работы с Битрикс.

Предоставьте ссылки на сайты, которые вы делали/дорабатывали за последние 6 месяцев.