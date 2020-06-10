Ситуация следующая Мы физически не успеваем со всеми проектами, нужен кто-то в помощь. Детали проекта могу сбросить лично! ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1nRW8lxQ9VxhDAyIsCGBcEx1dBCI4wDmCmdejvIS3P6g/edit Если есть что-то непонятное, то обсудим!
Создать несложный сайт под MQTT протокол (интернет вещей)
Здравствуйте!
Есть такая задача, внимательно выслушаю все предложения:
Существует потребность для своего одного эксперимента сделать простой сайт под MQTT протокол (протокол интернета вещей) - для управления с сайта всеми желающими - реальными физическими объектами. Это если в целом. А теперь частности:
Будут устройства на базе электронной платы ESP32-количество не ограничено (если кто не имел дела, грубо говоря, это ардуина-с bluetooth и wi-fi на борту).
Эти устройства будут обращаться к сайту. Что необходимо,чтобы сайт делал:
1) При первом обращении устройства к сайту,регистрировал это устройство и заводил на него аккаунт . При обращении, - устройство будет передавать уникальное имя(свой MAC-адрес и сгенерированный пароль;
2) Далее, сайт, с помощью mqtt брокера, установленного на сервер (например, mosquitto, -ставится на vps сервер под Ubuntu-элементарно, буквально в несколько кликов, это даже я сам могу поставить), -создает топик под этого зарегистрированного клиента. Например, топик будет выглядеть так: MAC-адрес/топик. То есть, вот так, например: 00-50-B6-5B-CA-6A/control;
3) На этом регистрация завершена;
Далее, происходит следующее:
1) Человек, который знает MAC адрес и пароль, - может зайти с ними на сайт - в свой аккаунт;
2) После чего, у него появляется возможность управлять своим удаленным устройством, на основе ESP32 -которое зарегистрировалось на сайте– ранее. Управление осуществляется с сайта.
3) Управление простецкое – буквально 2 кнопки: «влево» и «вправо»(перехват клавиатуры).
Технически, управление осуществляется так:
- В аккаунте пользователя появляются 2 кнопки: «влево» и «вправо»;
- При нажатии на кнопку «влево» - сайт постит через брокер, в топик, с адресом MAC-адрес/control –следующее сообщение: 1 . При отжатии кнопки: 2. То есть постит всего 1 цифру.
- При нажатии на кнопку «вправо» - сайт постит через брокер, в топик, с адресом
MAC-адрес/control –следующее сообщение: 3 . При отжатии кнопки: 4. То есть постит всего 1 цифру.
под «нажатием кнопок» -подразумевается, что сайт перехватывает управление физическими кнопками клавиатуры(стрелки вправо/влево). При каждом нажатии на эти кнопки клавиатуры, стрелки под видеороликом-слегка мигают.
- электронная плата ESP32 подписана на топик с адресом MAC-адрес/control и, как только видит там сообщение-его выполняет.
4) В аккаунте пользователя кроме того, есть окно, в котором выводится онлайн трансляция видео с youtube, адрес которого ему надо вбить, чтобы эта трансляция отображалась на сайте. Трансляцию на youtube –пользователь настраивает сам, с помощью возможностей своего смартфона. От сайта требуется только одно: принять адрес этой трансляции и показать в окошке(окошко можно увеличить. Запрета на
увеличение размера-нет).
5) При желании, - пользователь может в своем аккаунте нажать на кнопку и «расшарить» свое устройство. Что это значит: его окошко youtube трансляции и кнопки управления начинают отображаться на главной странице сайте и доступны любому желающему.
6) Любой желающий, находящийся на сайте и видящий «свободное устройство» - может начать управлять им. Рядом устройством горит зеленый огонек. Как только кто то начал управлять-огонек переключился на красный. «Застолбить» устройство за собой (на время) – любой желающий может, нажав на кнопку перехвата управления с клавиатуры(оранжевая). После чего, устройство считается занятым и никто больше не имеет доступа к управлению им. Устройство снимается с «брони» , если:
- нет активности n-минут(человек не управляет n-минут, настраивается для всех пользователей, админом системы, в админском аккаунте);
- свернута страница браузера/браузер закрыт вообще.
7) Доступные для управления любого желающего устройства- отображаются на сайте в виде сетки.
Примерный внешний вид –показан на приложенной ниже картинке.
И немного информации еще… У меня есть vps, умею ставить любые CMS, брокер mosquito. Проблема в том, что не умею связывать воедино CMS и брокер, как я описал выше.
Внимательно выслушаю все предложения! (картинка приложена ниже)
P.S. хотел сразу сказать, что в этом проекте нет больших денег - это все скорее небольшой эксперимент для меня.
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