Сделать автозаполнение для форм добавления постов в фронтчасти wp.

Ищем php специалиста, который умеет написать свой небольшой скрипт на php и добавить в виде плагина в wp. Сейчас задача реализовать функцию автозаполнение формы добавление поста. Форма готовая, и размещена в фронтчасти (она работает). Нужно что б при начале ввода в поле названия подтягивались посты из бд по принципу: у нас в базе есть ресторан 1"Большая Белая Береза", 2"Лесная Береза" и 3"Большая страна" .При вводе в поле названия ресторана "Б" пользователю подтягивается 1,2,3 вариант, "Бо", "Боль", ..., "Большая" пользователю подтягивается 1 и 3 вариант. При в воде "Бе", "Бер", ..."Береза", пользователю подтягивается 1,2 вариант. Само самой внезависимости от регистра.

Если выполнение нас устроит, исполнителю будут постоянные задачи по проекту. Так что приоритет отдадим человеку у которого нет параллельных проектов, так как работы достаточно. Желательно возможность общение голосов в любом месенджере.