Необходимо спарсить все отделения ПФР (Пенсионного фонда России), должна получиться следующая структура: Область / Город / Все адреса в городе с телефонами и временем работы. По итогу хочу получить вот такую страницу: https://yadi.sk/d/6MJPLUn_w89jrQ. ...
Доработка портала на Laravel
Нужно доработать небольшой портал про медицину на Lavarel: решить вопрос со спамом, подправить верстку, добавить взаимосвязей разделов, улучшить интерфейс пользователей, сделать раздачу рейтинга компаний их сайты и другие работы. Нужен специалист который разбирается в данной системе и в программировании в целом, также не пугается ровной верстки! С исполнителем готовы работать на постоянной основе и вместе улучшать проект!
Подробности работ со ссылкой на портал уже исполнителю в личку!
От вас указать опыт работы и свои знания.
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