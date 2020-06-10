Доработка портала на Laravel

Нужно доработать небольшой портал про медицину на Lavarel: решить вопрос со спамом, подправить верстку, добавить взаимосвязей разделов, улучшить интерфейс пользователей, сделать раздачу рейтинга компаний их сайты и другие работы. Нужен специалист который разбирается в данной системе и в программировании в целом, также не пугается ровной верстки! С исполнителем готовы работать на постоянной основе и вместе улучшать проект!

Подробности работ со ссылкой на портал уже исполнителю в личку!

От вас указать опыт работы и свои знания.