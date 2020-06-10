Нмаркет + яндекс недвижимость

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка166 просмотров

Привет, нужен парсер нмаркет с фидом яндекса + ежедневное обновление, г. Краснодар

хостинг наш. бюджет небольшой, за 80$ сделаешь?

5 лет назад
kirminator2
Кирилл 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
107 отзывов
5 лет назад

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