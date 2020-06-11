Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Перед нами стоит следующая задача: Необходимо провести интеграцию сайта (фреймворк Ларавел) с чат-ботом телеграма, для проверки подписавшихся на чат-бот. Алгоритм таков: Если человек подписался на чат-бота, то ему на сайте начисляются ...
Поправить скрипт - iframe
На сайте есть Акции а в них переход на сайт партнера.
Например:
Акция https://skidka-plus.com/promos/38904-otdyh_v_zagorodnom_otele_woods_lake_resort_v_pskov.html
в ней ссылка на сайт партера https://skidka-plus.com/outlink.php?u=aHR0cDovL3dvb2RzbGFrZS5ydSMjIzM4OTA0
При переходе на верху шапка нашего сайта а внизу сайт в iframe
Проблема не все сайты открываются в iframe
Задача:
1 игнорировать X-Frame-Options
2 если у сайта нет https то наш сайт должен перейти с https на http иначе страница не откроется
из за политики безовасности браузеров типа пол страницы за шифрованное а пол нет.
Вообщем задача чтобы любой сайт открывался в iframe
Либо ваше решение
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