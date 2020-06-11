Поправить скрипт - iframe

На сайте есть Акции а в них переход на сайт партнера.

Например:

Акция https://skidka-plus.com/promos/38904-otdyh_v_zagorodnom_otele_woods_lake_resort_v_pskov.html

в ней ссылка на сайт партера https://skidka-plus.com/outlink.php?u=aHR0cDovL3dvb2RzbGFrZS5ydSMjIzM4OTA0

При переходе на верху шапка нашего сайта а внизу сайт в iframe

Проблема не все сайты открываются в iframe

Задача:

1 игнорировать X-Frame-Options

2 если у сайта нет https то наш сайт должен перейти с https на http иначе страница не откроется

из за политики безовасности браузеров типа пол страницы за шифрованное а пол нет.

Вообщем задача чтобы любой сайт открывался в iframe

Либо ваше решение