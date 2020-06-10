Развернуть скрипт маркетплейса на CodeIgnitor

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки807 просмотров

Скрипт готовый, нужно только настроить сервер и поставить на него скрипт.

Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ

5 лет назад
Ye-riia
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