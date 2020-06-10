Доработка интернет-магазина на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок732 просмотра

Интернет-магазин женской одежды, ищем специалиста, кто сможет реализовывать правки на сайте в оперативные сроки на регулярной основе.

WordPress
5 лет назад
Ozzis
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Баранова
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ефрем
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов
5 лет назад