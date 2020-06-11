Реализовать функционал мультиблога

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка575 просмотров

Привет,  ищу хорошего программиста

нужно реализовать функционал как указано в ТЗ на движке wordpress

можно кастомно на фреймворке или использовать buddypress плагин

так же докупили плагин за 50$ https://codecanyon.net/item/youzer-new-wordpress-user-profiles-era/19716647?irgwc=1&clickid=yHg1duWsTxyOT2qwUx0Mo3ERUki3FUydDUljxU0&iradid=275988&irpid=1263395&iradtype=ONLINE_TRACKING_LINK&irmptype=mediapartner&mp_value1=&utm_campaign=af_impact_radius_1263395&utm_medium=affiliate&utm_source=impact_radius

Посмотрите сможете сделать и за сколько по времени?

сейчас работаем и вот что только вышло ( test22.startnova.ru)

Верстку мы потом сами доделаем, важно именно функционал доделать

WordPress
5 лет назад
OnlineGames1
Павел 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
162 отзыва(-2)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Парсер вилок марафон и пинакл

    Нужен парсер арбитражных ситуация для marathonbet.com и pinnacle.com Только раздел киберспорт. Live и прематч. Про вилки или арбитражные ситуации можно почитать тут:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баги с тестами Битрикс Модуль Обучение

    Здравствуйте. Проблема: На части курсов не формируются Проверочные и Промежуточные тесты – вопросы не зачитываются в тест с ошибкой: Тест для самопроверки не содержит вопросов.  А вопросы есть... Полное описание задачи ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать новое окно согласно дизайна и добавить данные в парсер

    Добрый день! Необходимо добавить страницу сайта в новом дизайне на сайт и добавить к существующим вариантам выбора прогноза. Внутри есть парсер, который берет данные с других сайтов и также рассчитывает данные. Доступы на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Opencart поправить обработку заказа

    $25

    Нужен специалист, понимающий в опенкарт и в обработке заказа. Сейчас данные о заказе поступают сначала в адрес разработчиков сайта, а потом уже в админку. В админку кстати не поступают. И ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Починить приём платежей

    Нужно починить приём платежей на сайте через Яндекс Деньги API (банковская карта, кошелёк яндекс деньги). Используется SDK-PHP: https://github.com/yandex-money/yandex-money-sdk-php Пишите срок и цену.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить функционал в плагин DLE

    Плагин по api получает json-данные, которые потом выводит в шаблоне DLE с помощью {переменных}. Нужно добавить проверку, не пустая ли переменная, и в зависимости от этого выводить или не выводить её ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки битрикс бизнес работа в (bitbucket)

    $40

    1. Каталог товаров Переместить под добавить фильтр, который слева и разместить его горизонтально Подбор по параметрам - убрать это "Показать товары" заменить на "Показать" "Сбросить все фильтры" - "Сбросить" ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поправить скрипт - iframe

    $15

    На сайте есть Акции а в них переход на сайт партнера. Например: Акция https://skidka-plus.com/promos/38904-otdyh_v_zagorodnom_otele_woods_lake_resort_v_pskov.html в ней ссылка на сайт партера https://skidka-plus.com/outlink.php?u=aHR0cDovL3dvb2RzbGFrZS5ydSMjIzM4OTA0 При переходе на верху шапка нашего сайта а внизу сайт ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад