Реализовать функционал мультиблога

Привет, ищу хорошего программиста

нужно реализовать функционал как указано в ТЗ на движке wordpress

можно кастомно на фреймворке или использовать buddypress плагин

так же докупили плагин за 50$ https://codecanyon.net/item/youzer-new-wordpress-user-profiles-era/19716647?irgwc=1&clickid=yHg1duWsTxyOT2qwUx0Mo3ERUki3FUydDUljxU0&iradid=275988&irpid=1263395&iradtype=ONLINE_TRACKING_LINK&irmptype=mediapartner&mp_value1=&utm_campaign=af_impact_radius_1263395&utm_medium=affiliate&utm_source=impact_radius

Посмотрите сможете сделать и за сколько по времени?

сейчас работаем и вот что только вышло ( test22.startnova.ru)

Верстку мы потом сами доделаем, важно именно функционал доделать