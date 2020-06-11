Модификация react компонента

Необходимо изменить компонент react в соответствии с требованиями:

1) Добавить вложенность стилей для bootstrap (необходимо чтобы все стили применялись только для элементов внутри элемента с #id ____

2) необходимо чтобы диалог брал данные с переменных для постройки элемента

пример url_images

3) необходимо чтобы стили внутри wordpress базовой инсталляции не перекрывали стили данного react компонента (при этом изменять стили wordpress нельзя) (плагин подключения предоставляется - от вас работа только с js и css)

4) необходимо настроить сборку react компонента в 1 файл js и 1 файл css

для понимания вопроса можно посмотреть предоставленный файл build.rar

запуск диалога в консоли window.showRoboDialog( )

закрытие window.showRoboDialog(false )

После выбора исполнителя будут представлены не сжатые исходные файлы

Тест файлов в wordpress - необходимо инсталлировать плагин предоставленный и потом будет доступно тестирование через кнопку Test в верху экрана

http://prntscr.com/swk5g6