Nazar1212

Назар Толстой Nazar1212

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#458
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_1713276057354
год в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
год назад
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Назар очень быстро и качественно исполнил заказ. Цена адекватная, коммуникация четкая. Спасибо большое, обращусь еще!
Спасибо) очень приятно было с вами поработать
Ответный отзыв
Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
год назад
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Назар прекрасно справился с непростой задачкой. Рекомендую!
Задачи четко поставлены, оплата вовремя, коммуникация отличная! Спасибо
Ответный отзыв