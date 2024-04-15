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#458
рейтинг фрилансера
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
год назад
Адаптивная верстка
Назар очень быстро и качественно исполнил заказ. Цена адекватная, коммуникация четкая. Спасибо большое, обращусь еще!
Ответный отзыв
Спасибо) очень приятно было с вами поработать
$25
10 баллов
год назад
CSSJavaScriptОптимизация кода
Назар прекрасно справился с непростой задачкой. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задачи четко поставлены, оплата вовремя, коммуникация отличная! Спасибо