Бот для постинга в чаты

Привет, ищу хорошего программиста нужно реализовать функционал как указано в ТЗ на движке wordpress можно кастомно на фреймворке или использовать buddypress плагин так же докупили плагин за 50$ https://codecanyon.net/item/youzer-new-wordpress-user-profiles-era/19716647?irgwc=1&clickid=yHg1duWsTxyOT2qwUx0Mo3ERUki3FUydDUljxU0&iradid=275988&irpid=1263395&iradtype=ONLINE_TRACKING_LINK&irmptype=mediapartner&mp_value1=&utm_campaign=af_impact_radius_1263395&utm_medium=affiliate&utm_source=impact_radius ...
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