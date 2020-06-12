Исправить баг на modx

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок404 просмотра

Добрый день. Необходимо на сайте ros-kkm.ru

1. Исправить вывод цен...... глючит js

2. Восстановить работу фотогалереи и возможно кнопки в корзину

JavaScriptMODX
5 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров