Расширение для Google Chrome

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Закрыт3 заявки506 просмотров

Здравствуйте, необходимо создание простого расширения для Google chorme.

Критерии:

1. Качественное и быстрое исполнение

2. Без лишних запросов разрешений в манифесте, только то, что нужно.

3. Оплата 50 на 50 , только webmoney.

5 лет назад
guest_15919495125062
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