Написать модуль для DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка229 просмотров

Нужно написать модуль для DLE - генерация карты сайта.

DLE
5 лет назад
aluf
43 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

tooools
Андрей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Все хорошо
Всё хорошо

Заявки фрилансеров

tooools
Андрей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад