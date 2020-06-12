Нужно,чтобы заявка поступала на почту не через тильду.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Привет! Создали одностраничник на тильде. Скачали сайт с тильды и залили на свой хост. Но при отправке клиентской заявки с сайта приходят заявки через клиентский сервис тильды. Сможете сделать,чтобы заявки приходили не через тильду, а на прямую на нашу почту?

Tilda
5 лет назад
guest_15919604092439
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
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8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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5 лет назад