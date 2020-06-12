Нужно,чтобы заявка поступала на почту не через тильду.

Привет! Создали одностраничник на тильде. Скачали сайт с тильды и залили на свой хост. Но при отправке клиентской заявки с сайта приходят заявки через клиентский сервис тильды. Сможете сделать,чтобы заявки приходили не через тильду, а на прямую на нашу почту?