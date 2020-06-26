Залить интернет-магазин на OpenCart на хостинг beget.com, все данные дам.
Скрипт для парсинга результатов
Всем привет.
В общих чертах необходим скрипт для парсинга определенных результатов с https://web.archive.org.
1. Скрипт может быть как консольным, или под web, под ваше усмотрение.
2. На вход скрипта подается текстовый документ с доменами(разделитель - новая строка), для которых нужно получить результаты. Скрипт должен "проглатывать" cписок с несколькими тысячами строк. Скрипт поочередно делает запрос для каждого домена из списка и формирует в конце работы отчет.
3. Результаты нужны только с запроса вида https://web.archive.org/web/*/https://домен.ру/* и только.
4. Скрипт должен уметь фильтровать выдачу только под интересующие нас типа файлов - .txt, .php, html, jsp и так далее. Полный список интересующих расширений для фильтра я предоставлю, если возьметесь. Их будет около 30 штук. Задать необходимый тип или типы файлов, для которых мы хотим получить результаты, можно на этапе формирования запроса.
5. Результатом работы скрипта должен быть текстовый документ(разделитель - новая строка) с полученными записями с https://web.archive.org.
Язык разработки на ваш выбор. Главное стабильность, скорость работы/фичи тип распараллеливания запросов скрипта будет преимуществом, за который я готов доплатить, но возможно скорость будет ограничена api сервиса web.archive.org.
Пример: https://github.com/ghostlulzhacks/waybackMachine
На гитхабе вообще много реализаций, но ни один не работает именно со списком доменов(что самое важное и главное для меня) и зачастую имеет избыточный функционал.
Готов также обсудить бюджет, если это реализуемо и вы возьметесь за разработку.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Надо разработать админ панель на php вся информация в фигме https://www.figma.com/proto/lpTckjLop3WOvqStEjv1u0/Untitled?node-id=1%3A2&viewport=653%2C609%2C0.047934722155332565&scaling=min-zoomВеб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать модуль для амо црм для недвижимости, аналог https://rocketsales.ru/solutions/modul-rieltor-dlya-amocrm - он вилетает и неудобный - доработать под нас, зделать наши поляЗакрыт5 лет назад
- $2500
Есть макеты страниц и свёрстанные шаблоны. Нужно перевести их на Vue.js и Bootstrap 4, привязать API. Детали тут: https://www.notion.so/AP-frontend-developer-376d2dbde085423b899a27ef57f32943Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет! Создали одностраничник на тильде. Скачали сайт с тильды и залили на свой хост. Но при отправке клиентской заявки с сайта приходят заявки через клиентский сервис тильды. Сможете сделать,чтобы заявки приходили не через тильду, а ...Закрыт5 лет назад
Нужно сделать посадку интернет магазина на WP. Ссылку на Т3 и макеты отправлю в личные сообщения. Вёрстка пока не готова, по-этому макеты будут пока в figma для оценки сроков и стоимости.Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Привет! Ищу человека для разработки расширения для хрома. Идея продукта: Автоматически заполнять форму на сайте;Если формы нет, сообщить об этом пользователю.Проект несложный. Опыт в разработке расширений необязателен, но базовые знания HTML, CSS, и JavaScript ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт - TOYRENT.MD (Фреймворк - CodeIgniter). Взялся за работу парень но не смог справится с поставленными задачами. На сайте много мелких ошибок, которых нужно исправить. А также и серьезные вопросы. ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте, необходимо создание простого расширения для Google chorme. Критерии: 1. Качественное и быстрое исполнение 2. Без лишних запросов разрешений в манифесте, только то, что нужно. 3. Оплата 50 на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад