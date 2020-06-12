Модуль для AmoCrm - недвижимость

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Закрыт1 заявка723 просмотра

Нужно сделать модуль для амо црм для недвижимости, аналог https://rocketsales.ru/solutions/modul-rieltor-dlya-amocrm - он вилетает и неудобный

- доработать под нас, зделать наши поля

AmoCRM
5 лет назад
Cooper99
Юрий 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

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Виктор
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад