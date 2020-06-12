Админ панель

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Закрыт7 заявок761 просмотр

Надо разработать админ панель на php вся информация в фигме https://www.figma.com/proto/lpTckjLop3WOvqStEjv1u0/Untitled?node-id=1%3A2&viewport=653%2C609%2C0.047934722155332565&scaling=min-zoom

FigmaNode.jsPHP
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