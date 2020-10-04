Доработки сайта-каталога на WP

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок953 просмотра

Сайт каталог на WP. Необходимо исправить некоторые недоработки. ТЗ имеется.

WordPress
5 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$35
31 день
Escrow
Исполнитель задачу выполнил успешно. Рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Юрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад