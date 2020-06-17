AJAX и Perl. Скрипт записи результата выбора без перегрузки html

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка900 просмотров

Frontend: html+javascript

Backend: Perl

Простая связка двух скриптов, которая при выборе на html странице пользователем одного из вариантов записывала этот выбор в текстовый файл на сервере.

Полный аналог: anekdotov.net/anekdot/one

НО БЕЗ ЗАГРУЗКИ нового html файла и перегрузки страницы. Таких вариантов на html странице будет около 10. Видимо для решения требуется AJAX. 

AJAXHTMLJavaScript
5 лет назад
realtobolon
Денис 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$17
5 дней
Заказ выполнен быстро. Общение деловое, краткое. Мелкие доработки сделаны без проблем.
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Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад