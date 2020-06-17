AJAX и Perl. Скрипт записи результата выбора без перегрузки html

Frontend: html+javascript

Backend: Perl

Простая связка двух скриптов, которая при выборе на html странице пользователем одного из вариантов записывала этот выбор в текстовый файл на сервере.

Полный аналог: anekdotov.net/anekdot/one

НО БЕЗ ЗАГРУЗКИ нового html файла и перегрузки страницы. Таких вариантов на html странице будет около 10. Видимо для решения требуется AJAX.