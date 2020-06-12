Правильно настроить API Liqpay в модуле на php

Добрый день!

На сайте установлен самописный модуль покупки билетов, форма бронирования на странице

https://panch-tour.com.ua/newtestform/

Оплата производится онлайн через liqpay.

В тестовом режиме liqpay все хорошо, а когда ставим "боевые" ключи, оплата проходит, но бронирования не записываются в базу и не приходят уведомления на почту.

Проблема в том что платежная система не уведомляет вас что пользователь оплатил. То есть после оплаты не происходит переход на страницу подтверждения оплаты.

Что нужно сделать:

1. Произвести правильную настройку оплаты в рабочем (не тестовом) режиме liqpay.

2. Чтобы оплаченные билеты записывались в базу и были видны в админке на вкладке Заказы и Список пассажиров, как и все остальные бронирования.

3. Чтоб приходило уведомление на почту админу о покупке и клиенту с билетом.

4. Вставить на странице перед переходом к оплате, надпись, что с клиента будет дополнительно взиматься комиссия в размере 2,75% от суммы платежа.

Еще раз хочу отметить, что все работает в тестовом режиме liqpay.

Сразу указывайте цену и сроки.

Бюджет небольшой, без посредников!