Написать плагин для CKEditor

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Завершен2 заявки883 просмотра

Написать плагин для CKEditor, чтобы при нажатии кнопки на панели инструментов выделенный фрагмент текста ставал зелёными с красным подчёркиванием. 

5 лет назад
star1477
58 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
5 лет назад
$40
2 дня
Далеко нетривиальная задача была выполнена! Всегда был на связи. Учёл все пожелания. Рекомендую Михаила как знающего своё дело. Продолжу сотрудничество.
Все отлично, по заказу все моменты были обсуждены, быстрая оплата. Однозначно рекомендую и готов к дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Саак
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
5 лет назад
Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
5 лет назад