Фронтенд, HTML-верстка, Angular
Фронтенд-разработчик, 4 года в вебе.
Специализация - адаптивная HTML-верстка, веб-приложения на Angular.
Технологии: HTML, CSS, javascript, jQuery, php, mysql.
Инструменты: Photoshop, Gulp, Grunt, Docker
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
FigmaHTMLSASS
Отличный исполнитель, очень быстро сверстал несколько страниц с довольно сложными элементами. Подходит к делу профессионально, всегда на связи. Рекомендую этого исполнителя.
Ответный отзыв
Грамотный заказчик, приятен в общении