nonconformizt

Богдан nonconformizt

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Фронтенд, HTML-верстка, Angular

Фронтенд-разработчик, 4 года в вебе. 

Специализация - адаптивная HTML-верстка, веб-приложения на Angular. 

Технологии: HTML, CSS, javascript, jQuery, php, mysql.

Инструменты: Photoshop, Gulp, Grunt, Docker

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

__serg_alferof__
Алферов 
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Верстка нескольких страниц
FigmaHTMLSASS
Отличный исполнитель, очень быстро сверстал несколько страниц с довольно сложными элементами. Подходит к делу профессионально, всегда на связи. Рекомендую этого исполнителя.
Грамотный заказчик, приятен в общении
Ответный отзыв