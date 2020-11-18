Данила Иванов freak1ngawesomefreak1ngawesome
Быстрая и качественная верстка сайтов на HTML5/CSS3 с добавлением JS. Адаптивно. Кроссбраузерно. В срок.
Стек технологий: HTML, CSS (sass/scss), чистый JS(ES6), Bootstrap 4+.
Меня зовут Данила, я начинающий фрилансер, но уже готов качественно заверстать Ваш макет, с соблюдением сроков и ТЗ. Я максимально мотивирован предоставить Вам качественные услуги для получения честных отзывов и повышения конкурентоспособности моего профиля!
Примеры моих работ по верстке:
https://freak1ngawesome.github.io/travel/
https://freak1ngawesome.github.io/travler/
https://freak1ngawesome.github.io/landing/
https://freak1ngawesome.github.io/yoga/
Калькулятор финансов на JS:
https://freak1ngawesome.github.io/keeper/
Связь со мной:
telegram https://t.me/freak1ngawesome
skype https://join.skype.com/invite/m3XEH0Qg3UXO
discord frek1ngawesome#6142
Ссылка на профиль GitHub:
https://github.com/freak1ngawesome
С нетерпением жду нашего сотрудничества!