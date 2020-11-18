HTML/CSS/JS developer

Быстрая и качественная верстка сайтов на HTML5/CSS3 с добавлением JS. Адаптивно. Кроссбраузерно. В срок.

Меня зовут Данила, я начинающий фрилансер, но уже готов качественно заверстать Ваш макет, с соблюдением сроков и ТЗ. Я максимально мотивирован предоставить Вам качественные услуги для получения честных отзывов и повышения конкурентоспособности моего профиля!

Примеры моих работ по верстке:

https://freak1ngawesome.github.io/travel/

https://freak1ngawesome.github.io/travler/

https://freak1ngawesome.github.io/landing/

https://freak1ngawesome.github.io/yoga/

Калькулятор финансов на JS:

https://freak1ngawesome.github.io/keeper/

Связь со мной:

telegram https://t.me/freak1ngawesome

skype https://join.skype.com/invite/m3XEH0Qg3UXO

discord frek1ngawesome#6142

Ссылка на профиль GitHub:

https://github.com/freak1ngawesome

С нетерпением жду нашего сотрудничества!