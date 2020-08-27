Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Все круто, рекомендую!
Ответный отзыв
Все супер, оплата в срок без задержек, рекомендую сотрудничать!
$5
10 баллов
3 года назад
Спасибо, за решение!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую!
$15
10 баллов
3 года назад
Очень грамотный специалист, вежливый. Сделал все быстро и оперативно. В Wordpress знает как свои 5 пальцев. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Быстрая коммуникация и своевременная оплата. От сотрудничества остались только положительные впечатления) Рекомендую к сотрудничеству!