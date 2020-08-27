AleksandrGa

Александр AleksandrGa

 
34 годаРоссия/Псков
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
kandrinn
Артем 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Верстка шапки CSS, HTML Wordpress
Все круто, рекомендую!
Все супер, оплата в срок без задержек, рекомендую сотрудничать!
Ответный отзыв
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
В сниппете в выдаче яндекса,стоит название сайта, только потом tittle
Спасибо, за решение!
Хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
kandrinn
Артем 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Поправить верстку Wordpress+Elementor
Очень грамотный специалист, вежливый. Сделал все быстро и оперативно. В Wordpress знает как свои 5 пальцев. Рекомендую!!!
Быстрая коммуникация и своевременная оплата. От сотрудничества остались только положительные впечатления) Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв