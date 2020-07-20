Верстальщик, маркетолог
О себе: Учусь на 4 курсе "Прикладной информатики" в университете. Занимаюсь сайтами более 3-х лет. Имеются сертификаты с курсов по Digital Marketing.
Услуги:
-Создание сайта под ключ (Создание дизайна, разработка и создание сайта)
-Дизайн сайта
-Вёрстка сайта
-Создание и настройка соц.сетей для вашего бизнеса
-Настройка рекламы в соц.сетях
-Настройка рекламы для сайта
-Дизайн визиток
-Дизайн плакатов
-Дизайн буклетов
-Создание логотипа
Цена зависит от того, что конкретно вам нужно. Обговаривается индивидуально.
При заказе нескольких услуг сразу - скидка!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Тестирование проведено в рамках указанного ТЗ. В отчете имеются скрины, описание устройства и описание замечаний. Все наглядно. Спасибо за проделанную работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, интересная задача, грамотное тз и оплата точно в срок.