Wamdy

Владимир Wamdy

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстальщик, маркетолог

О себе: Учусь на 4 курсе "Прикладной информатики" в университете. Занимаюсь сайтами более 3-х лет. Имеются сертификаты с курсов по Digital Marketing.

Услуги:

-Создание сайта под ключ (Создание дизайна, разработка и создание сайта)

-Дизайн сайта

-Вёрстка сайта

-Создание и настройка соц.сетей для вашего бизнеса

-Настройка рекламы в соц.сетях

-Настройка рекламы для сайта

-Дизайн визиток

-Дизайн плакатов

-Дизайн буклетов

-Создание логотипа

Цена зависит от того, что конкретно вам нужно. Обговаривается индивидуально.

При заказе нескольких услуг сразу - скидка!

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Отзывы заказчиков

fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Протестировать адаптив сайта
Тестирование проведено в рамках указанного ТЗ. В отчете имеются скрины, описание устройства и описание замечаний. Все наглядно. Спасибо за проделанную работу.
Отличный заказчик, интересная задача, грамотное тз и оплата точно в срок.
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