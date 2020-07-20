Верстальщик, маркетолог

О себе: Учусь на 4 курсе "Прикладной информатики" в университете. Занимаюсь сайтами более 3-х лет. Имеются сертификаты с курсов по Digital Marketing.

Услуги:

-Создание сайта под ключ (Создание дизайна, разработка и создание сайта)

-Дизайн сайта

-Вёрстка сайта

-Создание и настройка соц.сетей для вашего бизнеса

-Настройка рекламы в соц.сетях

-Настройка рекламы для сайта

-Дизайн визиток

-Дизайн плакатов

-Дизайн буклетов

-Создание логотипа

Цена зависит от того, что конкретно вам нужно. Обговаривается индивидуально.

При заказе нескольких услуг сразу - скидка!