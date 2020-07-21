Нужно сверстать простой одностраничный сайт.

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Закрыт19 заявок491 просмотр

https://www.figma.com/file/d4gM0ehNKWWhWfmk2KTdLx/Untitled Нужно сверстать этот сайт. Учесть что там 2 стиля. Футера нет, сайт- бесконечный. 

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