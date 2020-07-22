Две правки по верстк

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки925 просмотров

Лендинг с поэкранным скролом 

1) нужно убрать наложение лого и текста в мобиле https://prnt.sc/tlysbj

2) стилизовать карту по макету 

5 лет назад
Maxtsurka
Максим 
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2 дня назад

Выбранный исполнитель

arthur_freelance
Артур 
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2 года назад
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$10
1 день
Escrow
спасибо! то что нужно сделали
Очень понравилось работать с данным заказчиком, был на связи все время выполнения заказа. Оплата сразу же после проверки. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

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