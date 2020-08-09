Самое важное в общении - услышать то, что не было сказано.
Почему именно я:
- Качественная верстка без внезапных багов и различных проблем.
- Хорошее понимание структуры сайта.
- Доработки и правки, которых не было в ТЗ, включены в стоимость заказа!
- Выполнение работы строго в срок!
- Верстка подойдет под любую CMS (Wordpress, 1С-Битрикс, Joomla и др.)
- Если в течение недели вам что-то не понравится, то все недочеты будут исправлены бесплатно
Ответственность:
- готов приступить уже сегодня
- всегда довожу дело до конца
- не беру предоплату
- всегда на связи
Род занятий:
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка, проходящая валидацию.
- Верстаю из PSD, Figma.
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, LESS, Flexbox, БЭМ.
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/vladstorain/portfolio/
Связь:
- Telegram - @vladstorain
- Email - [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка сайта.35 просмотров
- Кроссбраузерная верстка сайта.62 просмотра