Самое важное в общении - услышать то, что не было сказано.

Почему именно я:

Качественная верстка без внезапных багов и различных проблем.

Хорошее понимание структуры сайта.

Доработки и правки, которых не было в ТЗ, включены в стоимость заказа !

! Выполнение работы строго в срок!

Верстка подойдет под любую CMS (Wordpress, 1С-Битрикс, Joomla и др.)

- ﻿Если в течение недели вам что-то не понравится, то все недочеты будут исправлены бесплатно

Ответственность:

- готов приступить уже сегодня

- всегда довожу дело до конца

- не беру предоплату

- всегда на связи

Род занятий:

- Адаптивная, кроссбраузерная верстка, проходящая валидацию.

- Верстаю из PSD, Figma.

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, LESS, Flexbox, БЭМ.

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/vladstorain/portfolio/

Связь: