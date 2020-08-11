Дмитрий Марушин marushin13marushin13
24 годаРоссия/Нижний Новгород
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Современный дизайн и качественная верстка ✅
⭐️ Моя главная задача — честно выполнять свою работу и обеспечить вас качественным продуктом ⭐️
♂️Привет, меня зовут Дима!
Я обожаю веб-разработку и с радостью буду предоставлять свои услуги вам.
Постоянно развиваюсь и изучаю новые области разработки сайтов.
Отзывы можно посмотреть на freelance.ru
Со мной приятно работать и мне важно, что бы клиент оставался доволен!
На фрилансе я новичок, поэтому готов в начале карьеры предоставлять свои услуги по низкой цене, для того чтобы заслужить ваше доверие!
Работаю без предоплаты.
♂️ Почему стоит выбрать именно меня?
- Приступаю в день передачи заказа
- Ответственен за каждый проект
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроков
- Проконсультирую по любым вопросам
- Веб-дизайн (Landing Page, Корпоративные сайты, Онлайн-магазины)
- Верстка сайтов (HTML5, CSS3, Bootstrap, Flexbox)
- Кроссбраузерная, валидная и адаптивная верстка
- Применение методологии БЭМ (чистый и понятный код)
- Telegram: @marushin
- Skype: live:marushin.dmitry
- Whatsapp/Viber: +7 (999) 138-64-65
- Вконтакте: https://vk.com/d.marushin
- Instagram: https://www.instagram.com/marushin.13/
Действие аккаунта приостановлено!
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