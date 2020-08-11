marushin13

Дмитрий Марушин marushin13

 
24 годаРоссия/Нижний Новгород
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Современный дизайн и качественная верстка &#9989;

﻿⭐️ Моя главная задача — честно выполнять свою работу и обеспечить вас качественным продуктом ﻿⭐️

‍♂️Привет, меня зовут Дима!

Я обожаю веб-разработку и с радостью буду предоставлять свои услуги вам.

Постоянно развиваюсь и изучаю новые области разработки сайтов.

Отзывы можно посмотреть на freelance.ru

Со мной приятно работать и мне важно, что бы клиент оставался доволен!

На фрилансе я новичок, поэтому готов в начале карьеры предоставлять свои услуги по низкой цене, для того чтобы заслужить ваше доверие!

Работаю без предоплаты.

‍♂️ Почему стоит выбрать именно меня?

  • Приступаю в день передачи заказа
  • Ответственен за каждый проект
  • Всегда довожу дело до конца
  • Не нарушаю сроков
  • Проконсультирую по любым вопросам
 Род занятий:

  • Веб-дизайн (Landing Page, Корпоративные сайты, Онлайн-магазины)
  • Верстка сайтов (HTML5, CSS3, Bootstrap, Flexbox)
  • Кроссбраузерная, валидная и адаптивная верстка
  • Применение методологии БЭМ (чистый и понятный код)
﻿﻿ Связаться со мной можно через:
Верстка сайтаBootstrap
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