Web - Дизайнер & Web - Разработчик

Привет,

﻿Если вы ищете ответ на вопрос:

"Как я могу улучшить свой бизнес и привлечь больше клиентов?" Вот ответ - создайте веб-сайт.

Я предоставлю вам мощный и современный веб-сайт для ваших нужд.

👉 Портфолио﻿

Мы пройдем через это вместе из:

1) Брифинг: где мы выясним потребности ваших клиентов. Вы расскажите, что вам нравится, какие функции вам нужны для вашего сайта и многое другое;

2) Каркас: я разрабатываю каркас макета веб-сайта и то, как он будет работать;

3) Доска примеров: мы подберем для Вас примеры и используем разные цвета, шрифты и иконки, чтобы лучше передать ваше сообщение;

4) Дизайн: где я создаю дизайн, используя:﻿ ﻿ ﻿

- Figma;

- Типографию;

- Искусство цвета;

- Современную планировку;

- И больше;

5) Веб-разработка:- Webflow - современная платформа для создания красивого адаптивного веб-сайта с мощным, быстрым и безопасным хостингом.

6) Хостинг. Мы рассмотрим варианты размещения вашего сайта в сети.

7) Поддержка. В рамах нашего сотрудничества я предлагаю 3 бесплатных корректирования вашего сайта. Стоимость следующих всего 10$/час

Немного обо мне:

Я отец двух замечательных дочерей. Моя цель - сделать счастливыми моих близких. Я верю в честность и ответственность и жду того же от вас.

P.S: В данный момент я в большей степени работаю с Landing Page, блогам, сайтами-визитками или портфолио. Но я никогда не перестаю учиться, и вскоре я предложу больше возможностей своим клиентам. Кроме того, если вам нужно что-то эксклюзивное, я в деле. Но, возможно, мне понадобится для этого еще немного времени.