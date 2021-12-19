Привет,
Если вы ищете ответ на вопрос:
"Как я могу улучшить свой бизнес и привлечь больше клиентов?" Вот ответ - создайте веб-сайт.
Я предоставлю вам мощный и современный веб-сайт для ваших нужд.
👉 Портфолио
Мы пройдем через это вместе из:
1) Брифинг: где мы выясним потребности ваших клиентов. Вы расскажите, что вам нравится, какие функции вам нужны для вашего сайта и многое другое;
2) Каркас: я разрабатываю каркас макета веб-сайта и то, как он будет работать;
3) Доска примеров: мы подберем для Вас примеры и используем разные цвета, шрифты и иконки, чтобы лучше передать ваше сообщение;
4) Дизайн: где я создаю дизайн, используя:
- Figma;
- Типографию;
- Искусство цвета;
- Современную планировку;
- И больше;
5) Веб-разработка:- Webflow - современная платформа для создания красивого адаптивного веб-сайта с мощным, быстрым и безопасным хостингом.
6) Хостинг. Мы рассмотрим варианты размещения вашего сайта в сети.
7) Поддержка. В рамах нашего сотрудничества я предлагаю 3 бесплатных корректирования вашего сайта. Стоимость следующих всего 10$/час
Немного обо мне:
Я отец двух замечательных дочерей. Моя цель - сделать счастливыми моих близких. Я верю в честность и ответственность и жду того же от вас.
P.S: В данный момент я в большей степени работаю с Landing Page, блогам, сайтами-визитками или портфолио. Но я никогда не перестаю учиться, и вскоре я предложу больше возможностей своим клиентам. Кроме того, если вам нужно что-то эксклюзивное, я в деле. Но, возможно, мне понадобится для этого еще немного времени.
Портфолио
- Платформа для совместной работы в команде53 просмотра
- Адаптивный LandingPage TwoWheel о мотоциклах95 просмотров
- Адаптивный Landing-Page о велосипедах84 просмотра