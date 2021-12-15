Уникальны, Индивидуальны, Лучший - если эти слова про тебя, тогда давай сделаем тебе такой же сайт!

Хотите раскрою секрет? Сейчас весь мир переходит на интернет и крутые технологии! Я - тот, кто может помочь вам стать частью интернет-мира!

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Хотите свой интернет-магазин? Не вопрос!

Или может бизнес-инструмент? Легко!

Я - опытный веб-разработчик, который может создать или починить всё это!

Спросите, "как?" - а я вам отвечу:

3 года я усердно сидел и учил все новейшие технологии

Я научился применять эти технологии на практике во многих старт-апах

Участвовал в большом колличестве Хакатонов, и выигрывал их

Никогда не боялся и не боюсь трудностей



Приведу примеры своих работ которыми горжусь:

thework.pro﻿ - высоконагруженный бизнес-инструмент для представления инвесторам модели своего бизнеса! Успешно дарит возможность бизнесу найти партнера, и дарит успешное вложение инвесторам! Разработан за 743 доллара и 51 цент! Ушло на него 1 месяц с учетом всех правок.

capital21.ru﻿ - уникальная образовательная интернет-платформа для расширения своего кругозора! Успешно дарит бесценный ресурс - знания всем желающим на бесплатной основе! Разработана за 356 долларов и 16 центов! Ушло на неё 2 недели с учетом всех правок.

ruby-flowers.ru﻿ - динамичный и функциональный интернет-магазин для лучшей цветочной мастерской RUBY! Успешно дарит счастье как владельцу сайта, так и покупателям, радуя их прекрасными букетами! Разработан за 486 долларов и 46 центов! Ушло на него 20 дней с учетом всех правок.

Какие технологии я использую и рекомендую вам?

HTML5 , а так же, для ускорения работы Emmet

, а так же, для ускорения работы CSS3, а так же, для большего качества и ускорения стилизации страницы -

препроцессоры, а так же мега-крутой сборщик -

Помимо того, я ещё хорошо разбираюсь в Bootstrap и легко могу

﻿создать шаблон специально под вашу задумку буквально за час!

JavaScript, а так же его супер-функциональную библиотеку jQuery

с её множеством

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Я считаю, что личные качества человека - так же важны,

как и технологии, которые он использует. Поэтому:

В отличие от некоторых фрилансеров - я

отношусь ответственно к поставленной задаче.

Я всегда на связи, с 7:00 и в плоть до 24:00.

Со мной есть множество способов связи.

Все чаты с заказчиками закреплены в верху.

Всегда включены уведомления.

Всегда есть мой сотовый у вас!

Помимо рабочих качеств я:

Отношусь с пониманием ко всем обстоятельствам

Всегда спокоен, и не паникую в стрессовых ситуациях

Умею находить общий язык со всеми

За частую готов идти на уступки в плане стоимости и сроков

﻿

Думаю, убедил? На всякий случай, пару слов об условиях работы со мной!

Все правки включены в стоимость работы

Всегда на связи, что не мало важно сейчас

Не задираю цену и ставлю правдивые сроки

Работаю по безопасной сделке или по 30%

предоплате

В отличии от многих фрилансеров - я готов

созвониться с вами по голосовой связи и

﻿обсудить все детали для лучшего качества!

﻿﻿Полагаю, вы уже готовы к сотрудничеству? Тогда - напишите мне и я рассчитаю сроки и стоимость вашего сайта для вас!

Telegram: @Kanto72

WhatsApp: +7 996 946 37 49 - Медведев Вячеслав

Почта: [email protected]

Номер телефона: +7 996 946 37 49

Я жду вашего звонка или сообщения!

Готов работать для вас и вашего бизнеса!