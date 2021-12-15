Уникальны, Индивидуальны, Лучший - если эти слова про тебя, тогда давай сделаем тебе такой же сайт!
Хотите раскрою секрет? Сейчас весь мир переходит на интернет и крутые технологии! Я - тот, кто может помочь вам стать частью интернет-мира!
Хотите свой интернет-магазин? Не вопрос!
Или может бизнес-инструмент? Легко!
Я - опытный веб-разработчик, который может создать или починить всё это!
Спросите, "как?" - а я вам отвечу:
- 3 года я усердно сидел и учил все новейшие технологии
- Я научился применять эти технологии на практике во многих старт-апах
- Участвовал в большом колличестве Хакатонов, и выигрывал их
- Никогда не боялся и не боюсь трудностей
Приведу примеры своих работ которыми горжусь:
- thework.pro - высоконагруженный бизнес-инструмент для представления инвесторам модели своего бизнеса! Успешно дарит возможность бизнесу найти партнера, и дарит успешное вложение инвесторам! Разработан за 743 доллара и 51 цент! Ушло на него 1 месяц с учетом всех правок.
- capital21.ru - уникальная образовательная интернет-платформа для расширения своего кругозора! Успешно дарит бесценный ресурс - знания всем желающим на бесплатной основе! Разработана за 356 долларов и 16 центов! Ушло на неё 2 недели с учетом всех правок.
- ruby-flowers.ru - динамичный и функциональный интернет-магазин для лучшей цветочной мастерской RUBY! Успешно дарит счастье как владельцу сайта, так и покупателям, радуя их прекрасными букетами! Разработан за 486 долларов и 46 центов! Ушло на него 20 дней с учетом всех правок.
Какие технологии я использую и рекомендую вам?
- HTML5, а так же, для ускорения работы Emmet
- CSS3, а так же, для большего качества и ускорения стилизации страницы -
Помимо того, я ещё хорошо разбираюсь в Bootstrap и легко могу
создать шаблон специально под вашу задумку буквально за час!
- JavaScript, а так же его супер-функциональную библиотеку jQuery
Я считаю, что личные качества человека - так же важны,
как и технологии, которые он использует. Поэтому:
- В отличие от некоторых фрилансеров - я
- Я всегда на связи, с 7:00 и в плоть до 24:00.
- Со мной есть множество способов связи.
- Все чаты с заказчиками закреплены в верху.
- Всегда включены уведомления.
- Всегда есть мой сотовый у вас!
- Отношусь с пониманием ко всем обстоятельствам
- Всегда спокоен, и не паникую в стрессовых ситуациях
- Умею находить общий язык со всеми
- За частую готов идти на уступки в плане стоимости и сроков
Думаю, убедил? На всякий случай, пару слов об условиях работы со мной!
- Все правки включены в стоимость работы
- Всегда на связи, что не мало важно сейчас
- Не задираю цену и ставлю правдивые сроки
- Работаю по безопасной сделке или по 30%
- В отличии от многих фрилансеров - я готов
обсудить все детали для лучшего качества!
Полагаю, вы уже готовы к сотрудничеству? Тогда - напишите мне и я рассчитаю сроки и стоимость вашего сайта для вас!
Telegram: @Kanto72
WhatsApp: +7 996 946 37 49 - Медведев Вячеслав
Почта: [email protected]
Номер телефона: +7 996 946 37 49
Я жду вашего звонка или сообщения!
Готов работать для вас и вашего бизнеса!
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