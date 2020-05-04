Eugene-Kulik

Евгений Eugene-Kulik

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Backend-разработчик PHP/Bitrix

Backend-разработчик PHP

Разработчик Bitrix Framework

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Отзывы заказчиков

Yuriy_Sh
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
5 лет назад
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Все быстро и недорого. Рекомендую!
Отличный работодатель ответственно подходит к объяснению задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
fenq
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
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Исполнитель профессионал, сделал все быстро и качественно. Рекомендую!
Ответственный работодатель, своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга