BohdanTomchuck

Богдан BohdanTomchuck

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка которую вы заслуживаете. Качество, выполнение в срок, внимание к деталям. Это то, что я предлагаю!

У меня Вы получите верстку конкурентного уровня, а также приятный опыт сотрудничества

Стек технологий:

  • HTML5
  • CSS3
  • JS
  • jQuery
  • Twitter Bootstrap
  • Scss
  • Git
Методы:

  • Adaptive/Responsive/Rubber layout
  • BEM
  • Pixel perfect
  • Cross Browser Testing
  • Flexbox
КОНТАКТЫ:

telegram: @bbbodyka

mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

gromax
Максим 
34 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Вёрстка HTML/JS, таблица размеров в товаре
HTMLJavaScript
Спасибо за выполненную работу, всё было сделано качественно и в сроки, были учтены дополнительные пожелания. Буду обращаться по другим проектам.
Прекрасный заказчик, оценка отвечает действительности. Чётко построенное ТЗ и коммуникация на высшем уровне. Оплачено всё в срок. РЕКОМЕНДУЮ!!!
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