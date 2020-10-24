Верстка которую вы заслуживаете. Качество, выполнение в срок, внимание к деталям. Это то, что я предлагаю!
У меня Вы получите верстку конкурентного уровня, а также приятный опыт сотрудничества
Стек технологий:
- HTML5
- CSS3
- JS
- jQuery
- Twitter Bootstrap
- Scss
- Git
- Adaptive/Responsive/Rubber layout
- BEM
- Pixel perfect
- Cross Browser Testing
- Flexbox
telegram: @bbbodyka
mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
HTMLJavaScript
Спасибо за выполненную работу, всё было сделано качественно и в сроки, были учтены дополнительные пожелания. Буду обращаться по другим проектам.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, оценка отвечает действительности. Чётко построенное ТЗ и коммуникация на высшем уровне. Оплачено всё в срок. РЕКОМЕНДУЮ!!!