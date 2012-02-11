dron4ik

Андрей dron4ik

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Системный администратор

Любые работы по терминальным серверам. Защита, настройка и мн. др.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Найти ошибку репликации между серверами

    Необходим специалист для поиска ошибки репликации между серверами при переносе контроллера домена с 2016 на 2019. Новый сервер поднят, роли перенесены, но второй сервер не подхватывает роль глобального каталога после отключения старого. Требуется проверка сетевых шаров SYSVOL и NETLOGON. Работа должна быть выполнена в выходной день.

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен сайт для компании. Продажи услуги

    Есть сайт, но возникла необходимость его обновить для хорошей оптимизации и продвижения в топ.  Тема сайта: Продажи овощей фруктов, логистика.  И важно! После разработки сайта, чтоб мы моги своими силами сами его редактировать. ...

    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос контроллера домена и все его роли на другой контроллер

    Есть сервер AD который надо освободить под другие задачи. У него полные права и все роли и глобальный каталог.  В доменной сети есть еще два контроллера и на один из них перенести все настройки ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт на wordpress

    Для православной миссии нужен сайт на вордпресс. Хостинг куплен, шаблон и логотип есть. Надо допилить до конца.  Бюджет ограничен так как на добровольном пожертвовании.  За хорошим отзывом не заржавеет.  Спасибо всем!

    WordPress
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Сайт продажи велосипедной формы. Нужен логотип для участия в соревнованиях как спонсор. http://veloforma.com.ua/ Логотип будет выставлен на сайте соревнований в разделе спонсоры.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обновить движок prestashop

    Нужно обновить движок prestashop с версии PrestaShop™ 1.4.4.0 на 1.5.3.1 Шаблон куплен templatemonster.com. Задача: русификация шаблона, перенос базы данных с старой версии на новую. Установка необходимых модулей для полноценной работы сайта. Жду предложения.

    PrestaShop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка дизайна на PrestaShop

    Надо сверстать несколько модулей на сайт http://veloforma.com.ua Нужны модуля: 1. Производители 2. Новые товары 3. Текстовый модуль на главной 4. Последние просмотренные 5. Лидеры продаж Все эти ...

    PrestaShop
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать функционал интернет-магазина

    Движок интернет магазина PRESTASHOP нужно довести до ума. Приблизительно как тут http://www.broochland.com/ Модуль оплаты, доставки, быстрой регистрации. Сайт будет работать в Украине. Шаблон пока менять не надо, но кто может делать хорошие шаблоны ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен интернет-магазин

    Нужен интернет магазин желательно на движке eCommerce Хочу получить вот такой примерно http://www.cyclingbox.com Интернет магазин будет продавать велоформу точно такую как на этом сайте. Функционал должен быть такой как и ...

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для сайта

    Нужен логотип для сайта. Сайт будет продавать велоформу. Я скину примитивную идею от нее можно оттолкнутся. Если есть какие идеи можно предложить.

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин под ключ

    Нужен интернет магазин с готовым дизайном. Направление кондиционеры. Можно использовать движок osCommerce или свои наработки, Можно интегрировать бесплатные шаблоны к движку на направленную тематику. Вот пример дизайна но есть место и для ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт под ключ

    Нужен сайт под ключ. Чот похожее на этот http://www.bikeshop.dp.ua/ На каком бесплатном движке вы можете его сделать? И сколько будет стоить индивидуальная работа? Тематика сайта велосипеды и аксессуары к нему.

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Адаптация шаблона на CMS osCommerce

    1. Надо адаптировать шаблон ( бесплатный, я его вышлю ) на движок. 2. Русcифицировать 3. Поменять шапку сайта ( сделать дизайн шапки) Шаблон будет такой приблизительно http://narod.ru/disk/14319290000/sports_osc.zip.html

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$55
10 баллов
4 года назад
Перенос контроллера домена и все его роли на другой контроллер
Спасибо за приятную работу. Надеюсь будим дальше сотрудничать!!!
Супер классно! Рекомендую, приятно работать. Ответственный и грамотный исполнитель.
Ответный отзыв
Alen_Ilon
Алена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать логотип
Очень приятный и вежливый заказчик! Работа сопровождалась перепиской и обсуждением. Оплата была воспроизведена в срок. Спасибо, рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству! Очень хороший специалист, логотип понравился, хотя пришлось немного поэкспериментировать. Все на высшем уровне. Удачи в работе!
Ответный отзыв