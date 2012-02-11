Необходим специалист для поиска ошибки репликации между серверами при переносе контроллера домена с 2016 на 2019. Новый сервер поднят, роли перенесены, но второй сервер не подхватывает роль глобального каталога после отключения старого. Требуется проверка сетевых шаров SYSVOL и NETLOGON. Работа должна быть выполнена в выходной день.
- Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт, но возникла необходимость его обновить для хорошей оптимизации и продвижения в топ. Тема сайта: Продажи овощей фруктов, логистика. И важно! После разработки сайта, чтоб мы моги своими силами сами его редактировать. ...Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сервер AD который надо освободить под другие задачи. У него полные права и все роли и глобальный каталог. В доменной сети есть еще два контроллера и на один из них перенести все настройки ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Для православной миссии нужен сайт на вордпресс. Хостинг куплен, шаблон и логотип есть. Надо допилить до конца. Бюджет ограничен так как на добровольном пожертвовании. За хорошим отзывом не заржавеет. Спасибо всем!Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт5 лет назад
Надо на китайском сайте заполнить аккаунт: Город, склад, адрес доставки. Знающему человеку работа на 5-ть минут. 誰不知道語言可以走得更遠Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт продажи велосипедной формы. Нужен логотип для участия в соревнованиях как спонсор. http://veloforma.com.ua/ Логотип будет выставлен на сайте соревнований в разделе спонсоры.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно обновить движок prestashop с версии PrestaShop™ 1.4.4.0 на 1.5.3.1 Шаблон куплен templatemonster.com. Задача: русификация шаблона, перенос базы данных с старой версии на новую. Установка необходимых модулей для полноценной работы сайта. Жду предложения.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на движке prestashop 1.4 Его уже обновили но надо разработать или прикрутить готовый шаблон для сайта Например: вот этот http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/48950.htmlДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для интернет магазина нужен скрипт Калькулятор размера Магазин на prestashop Пример работы скрипта http://veloforma.ru/kakrazmer.html Нужно: написать примерно такой и установить на сайт.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Надо сверстать несколько модулей на сайт http://veloforma.com.ua Нужны модуля: 1. Производители 2. Новые товары 3. Текстовый модуль на главной 4. Последние просмотренные 5. Лидеры продаж Все эти ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Движок интернет магазина PRESTASHOP нужно довести до ума. Приблизительно как тут http://www.broochland.com/ Модуль оплаты, доставки, быстрой регистрации. Сайт будет работать в Украине. Шаблон пока менять не надо, но кто может делать хорошие шаблоны ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен интернет магазин желательно на движке eCommerce Хочу получить вот такой примерно http://www.cyclingbox.com Интернет магазин будет продавать велоформу точно такую как на этом сайте. Функционал должен быть такой как и ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен логотип для сайта. Сайт будет продавать велоформу. Я скину примитивную идею от нее можно оттолкнутся. Если есть какие идеи можно предложить.Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен интернет магазин с готовым дизайном. Направление кондиционеры. Можно использовать движок osCommerce или свои наработки, Можно интегрировать бесплатные шаблоны к движку на направленную тематику. Вот пример дизайна но есть место и для ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен сайт под ключ. Чот похожее на этот http://www.bikeshop.dp.ua/ На каком бесплатном движке вы можете его сделать? И сколько будет стоить индивидуальная работа? Тематика сайта велосипеды и аксессуары к нему.Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт15 лет назад
1. Надо адаптировать шаблон ( бесплатный, я его вышлю ) на движок. 2. Русcифицировать 3. Поменять шапку сайта ( сделать дизайн шапки) Шаблон будет такой приблизительно http://narod.ru/disk/14319290000/sports_osc.zip.htmlВеб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
На движок osCommerce надо поставить шаблон и сделать русификацию его. Если кто возьмется шаблон вышлю по почте. Ну и дать инструкцию как его запустить на удаленный серверВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад